Алиев: Азербайджан ждет инвестиций РФ в восстановление Карабаха

Баку будет рад приходу российских компаний Баку ожидает инвестиций от России в восстановление Карабаха, страна будет рада приходу российских компаний, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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