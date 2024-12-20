Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт начал работу в селе Ключищи Краснооктябрьского округа

В селе Ключищи Краснооктябрьского округа начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульная постройка возведена в соответствии со всеми современными требованиями, предъявляемыми к учреждениям первичной медико-санитарной помощи.
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