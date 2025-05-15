Огромный ящер откусил голову младенцу

В Таиланде варан растерзал и съел новорожденного. Об этом сообщает The Thaiger. Спасателей вызвали жители города Самутпракан в одноименной провинции после того, как увидели огромного ящера, несущего в пасти младенца.
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