Эксперт Карчаа назвал невозможным совместное управление Запорожской АЭС

Совместное управление разными странами Запорожской АЭС невозможно, так как в этом случае возникнут сложности в организации, которые непонятно, как решать, заявил советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области, эксперт в области стратегических коммуникаций и атомной энергетики Ринат Карчаа 17 мая РИА Новости.