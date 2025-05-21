Жители Смоленской области подали 80 идей и проектов на Всероссийский Форум «Сильные идеи для нового времени»

Смоленская область демонстрирует высокий уровень вовлеченности в мероприятия Форума . На базе Смоленского государственного университета прошла стратегическая сессия, где представители муниципалитетов, общественных организаций и молодежных объединений разрабатывали проекты для социально-экономического развития региона, получали экспертные оценки.
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