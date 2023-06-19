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Зрители WDR высмеяли Шольца за его неудачную попытку отправить «сигнал» России из кабины истребителя

Зрители WDR высмеяли Шольца за его неудачную попытку отправить «сигнал» России из кабины истребителя

Телевизионный репортаж немецкого канала WDR о присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца на учениях НАТО Air Defender, где он посетил кабину истребителя, вызвал насмешливую реакцию у зрителей.

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