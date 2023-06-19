Зрители WDR высмеяли Шольца за его неудачную попытку отправить «сигнал» России из кабины истребителя

Телевизионный репортаж немецкого канала WDR о присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца на учениях НАТО Air Defender, где он посетил кабину истребителя, вызвал насмешливую реакцию у зрителей.
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