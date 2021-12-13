Происшествия

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Хабаровчанин поблагодарил полицейских, которые вернули любимого питомца в семью

Хабаровчанин поблагодарил полицейских, которые вернули любимого питомца в семью

В полицию обратился 34-летний житель Индустриального района краевого центра. Со слов заявителя, неизвестный похитил его собаку породы немецкий боксер.

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