Политолог Бекман опроверг новости о желании Финляндии вступить в НАТО

Ни один официальный документ не подтверждает информацию о желании Финляндии вступить в НАТО. Об этом 78 каналу рассказал финский политолог, обществовед, публицист, получивший известность по статьям о российско-финских взаимоотношениях, Йохан Бекман.
Ни один официальный документ не подтверждает информацию о желании Финляндии вступить в НАТО. Об этом 78 каналу рассказал финский политолог, обществовед, публицист, получивший известность по статьям о российско-финских взаимоотношениях, Йохан Бекман.
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