Зеленский заставляет украинцев копать новые укрепления. Обещает заплатить

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к более быстрому наращиванию основных оборонительных линий на фоне застопорившегося контрнаступления Киева и опасений, что Россия может попытаться захватить больше территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии