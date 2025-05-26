БАДы по назначению врача: готовится законопроект – биодобавки из разрешенного перечня Ольга БезродняяВ российском законодательстве скоро могут произойти большие изменения, касающиеся назначения биологически активных добавок (БАДов) врачами.
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