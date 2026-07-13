Слюсарь: система оповещения о топливе появится на АЗС

Для снижения ажиотажа и напряжённости среди владельцев транспортных средств на автозаправочных станциях (АЗС) Ростовской области будет внедрена система информирования о доступности топлива и графике работы.
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