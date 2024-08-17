Беда свалится как снег на голову: Василиса Володина назвала два знака, которых ждет неудача Юлия ЧелкановаИзвестная астролог и телеведущая Василиса Володина поделилась своими предсказаниями относительно двух знаков зодиака, которым в ближайшее время предстоит столкнуться с серьезными трудностями.