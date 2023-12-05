По «скромным подсчетам»: около 40% релокантов решили вернуться в Россию

Около 40% релокантов, покинувших Россию в прошлом году, уже вернулись в страну. Об этом «Известия» сообщают со ссылкой на компанию «Финион», предоставляющей помощь при оформлении видов на жительство (ВНЖ).
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