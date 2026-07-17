В постсоветской стране назвали условие для вступления в ЕС

Для вступления в Европейский союз (ЕС) Молдавии необходимо присоединиться к санкциям против России. С таким заявлением выступил спикер парламента страны Игорь Гросу в эфире телеканала Moldova 1, его слова передает РИА Новости.
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