Россия не допустит в Азии второго Ормузского пролива

Активизация сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере безопасности позволит избежать новых логистических коллапсов вроде перекрытия Ормузского пролива из-за военного конфликта.
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