На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе впервые проходит детская программа На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе впервые проходит детская программа.
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На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе впервые проходит детская программа На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе впервые проходит детская программа.