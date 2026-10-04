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«Звёзды в джунглях. Суперсезон»: приз до 30 миллионов рублей тает с каждой потраченной монетой

«Звёзды в джунглях. Суперсезон»: приз до 30 миллионов рублей тает с каждой потраченной монетой

Первый выпуск «Звёзд в джунглях. Суперсезон» вышел на ТНТ 4 октября 2026 года. Съёмки шли в Доминиканской Республике, заняли около месяца и начались ещё в мае.

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