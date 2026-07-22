Расширение списка целей: ВСУ начали давить на экономику России

Украинские формирования могут расширять список целей для ударов по территории России, переключаясь не только на объекты топливно-энергетического комплекса и промышленности, но и на инфраструктуру потребительского сектора.
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