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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МОК об обеспечении безопасности россиян на Олимпиаде: «За меры безопасности отвечают местные власти. Также существует тесное международное сотрудничество»

«На Олимпийских играх 2024 года в Париже принимаются меры безопасности для всех делегаций и отдельных нейтральных спортсменов.

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