Парламент непризнанного Косова пришлось защищать от протестующих

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова применила спецсредства против протестующих у здания парламента в Приштине сторонников осужденного судом в Гааге бывшего полевого командира Освободительной армии Косова (ОАК) экс-лидера непризнанной республики Хашима Тачи и его соратников.