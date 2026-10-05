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ТАСС

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Парламент непризнанного Косова пришлось защищать от протестующих

Парламент непризнанного Косова пришлось защищать от протестующих

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова применила спецсредства против протестующих у здания парламента в Приштине сторонников осужденного судом в Гааге бывшего полевого командира Освободительной армии Косова (ОАК) экс-лидера непризнанной республики Хашима Тачи и его соратников.

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