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Овечкин оценил упоминание своего имени в речи Трампа в день его инаугурации

Овечкин оценил упоминание своего имени в речи Трампа в день его инаугурации

Global Look Press/Ed Clemente/ZUMAPRESS.com Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оценил высказывания президента США Дональда Трампа в день его инаугурации, в которых прозвучало и имя российского форварда.

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