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Шесть человек пострадали при пожаре в однокомнатной квартире в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга шесть человек пострадали при пожаре в однокомнатной квартире. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу.

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