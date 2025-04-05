Трамп вводит новые пошлины: последствия для экономики США и ЕС

Аналитики утверждают, что протекционистская политика Трампа и общая нестабильность могут изменить форму взаимодействия между ЕС и США, ускорить многополярный процесс и положить конец доминированию доллара.
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