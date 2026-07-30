Пакистан: По меньшей мере девять полицейских были убиты и еще 28 получили ранения после того, как боевики атаковали контрольно-пропускной пункт Хазина Банда в округе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва поздно вечером по местному времени 29 июля.