Пакистан: По меньшей мере девять полицейских были убиты и еще 28 получили ранения после того, как боевики атаковали контрольно-пропускной пункт Хазина Банда в округе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва поздно вечером по местному времени 29 июля.
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