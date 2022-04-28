Происшествия

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зотов
    "А у нас в районе, жених украл члена партии...."Председатель СК Р...
  • Россиянин
    Повесить сволочь!!!Задержан украинск...
  • W357 Ц753W357
    Какой международный трибунал запад все прекрасно знает и тем более они вели укропитеков к этому и вооружали это надо ...СК России будет а...

В хабаровском крае сотрудники полиции совместно с волонтерами приняли участие в социальной акции «Синяя лента апреля»

Сотрудники ОМВД России по Солнечному району совместно волонтёрами Российского движения школьников и педагогами местного детского дома приняли участие в социальной акции «Синяя лента апреля», которая проводится на территории района каждый год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх