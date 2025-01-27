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Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над сербскими клубами на сборах

Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над сербскими клубами на сборах

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги товарищеских матчей с сербскими клубами «Войводина» (1:0) и «Нови-Пазар» (5:3) на сборах.

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