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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Гражданка Узбекистана постелила флаг России вместо коврика и вытирала о него ноги

Гражданка Узбекистана постелила флаг России вместо коврика и вытирала о него ноги

Точка зрения Автор: В. Панченко В Нижегородской области разразился скандал, который обнажил не только правовую безграмотность отдельных представителей мигрантского сообщества, но и глубокие системные проблемы в сфере миграционного контроля.

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Комментарии
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Анатолий Голубев
Судя по фото, это коврик. Кто эти коврики продает и кто коврики запретил. Тут надо разбираться. Похожая ситуация была с самокрутками из газеты правда.
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1 м.
НЗ
Нина Зимина
Посадить на пожизненное, чтоб другим неповадно было
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1 м.
владимир лобурь
Эта тварь корчит из себя умную. Гнать эту паскуду из России, чтобы не воняло в стране.
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3 н.