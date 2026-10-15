У депутата Госдумы Константина Затулина могут быть высокие покровители. Его очередное назначение вызвало вопросы у бывших коллег.
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