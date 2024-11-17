Леониды и Бобровая Луна 17 ноября: как небесное шоу изменит вашу жизнь Татьяна СергееваВ ночь с 17 на 18 ноября 2024 года небо над нашей головой станет настоящей магической аренной, где метеорный поток Леониды и суперлуние создадут уникальное зрелище.