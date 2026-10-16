О приготовлениях к большой войне с Россией рассказало финский государственный ресурс Yle, со ссылкой на рассуждения бывшего главы военной разведки, а ныне депутата Пекки Товери.
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