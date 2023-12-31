Отряда разминирования провел урок мужества для школьников Мариуполя

Военнослужащие из команды по разминированию провели мастер-класс по мужеству для учащихся Мариуполя. В рамках этого урока школьники с большим интересом выслушали рассказы опытных военных инженеров, которые поделились информацией о назначении и тактико-технических характеристиках вооружения и специальных средств.