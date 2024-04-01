Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Чернышев
    Вот о таких людях думать надо а не о гавне которые благодаря нашим продажным ублюдкам заполонили наши города.Письмо русской де...
  • ВераВерная
    Да, про "Макфу" это вообще запредельно...Ужас просто. Ну а Васильева с Сердюковым - это уже наша история. В те благос...Госдуме предложил...
  • Владимир Козлов
    Что-то не припомню чтобы Сердюков с Васильевой материально пострадали. А если судить по делу о "Макфе", так там уже т...Госдуме предложил...

Минус электрификация всей страны...

Минус электрификация всей страны...

КВАДРАТУРА  КРУГА Вывод из строя электрогенерирующих мощностей [известной страны] это явно новая фаза операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Априори.
Ответить
3 час.
лл
лина любимцева
Пока жЫдо-бандэрье у власти на Украине, толку не будет.
Ответить
2 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Индустриализация хохлов наоборот!😂😂 Ну а что, они ведь против всего советского, все сносят, уничтожают, разбивают…. Поможем хохлам, ведь ДнепроГЭС и все остальные об’екты производства электроэнергии на Украине - это памятники проклятого советского прошлого!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх