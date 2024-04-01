КВАДРАТУРА КРУГА Вывод из строя электрогенерирующих мощностей [известной страны] это явно новая фаза операции.
Минус электрификация всей страны...
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Априори.
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3 час.
лл
лина любимцева
Пока жЫдо-бандэрье у власти на Украине, толку не будет.
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2 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Индустриализация хохлов наоборот!😂😂 Ну а что, они ведь против всего советского, все сносят, уничтожают, разбивают…. Поможем хохлам, ведь ДнепроГЭС и все остальные об’екты производства электроэнергии на Украине - это памятники проклятого советского прошлого!
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2 час.
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