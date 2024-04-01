Минус электрификация всей страны...

Пока жЫдо-бандэрье у власти на Украине, толку не будет.

АШ

Анатолий Шадрин

Индустриализация хохлов наоборот!😂😂 Ну а что, они ведь против всего советского, все сносят, уничтожают, разбивают…. Поможем хохлам, ведь ДнепроГЭС и все остальные об’екты производства электроэнергии на Украине - это памятники проклятого советского прошлого!