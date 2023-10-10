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Восьмимесячная девочка пострадала в ДТП на улице Трикотажной в Новосибирске

Восьмимесячная девочка пострадала в ДТП на улице Трикотажной в Новосибирске

Иномарка, в которой ехала малышка, не предоставила преимущество на перекрёстке другой машине.Днём в понедельник, 9 октября, в Дзержинском районе Новосибирска случилось ДТП, в котором пострадала 8-месячная девочка.

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