Восьмимесячная девочка пострадала в ДТП на улице Трикотажной в Новосибирске

Иномарка, в которой ехала малышка, не предоставила преимущество на перекрёстке другой машине.Днём в понедельник, 9 октября, в Дзержинском районе Новосибирска случилось ДТП, в котором пострадала 8-месячная девочка.
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