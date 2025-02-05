Рогов заявил о мошенничестве Зеленского в вопросе поставок металлов США

Владимир Зеленский пошёл на политическое мошенничество, согласившись с идеей американского лидера Дональда Трампа о получении США редкоземельных металлов Украины, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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