Поздравляем выпускников Новоаннинского ЦПД с получением аттестатов об окончании 9 классов. Аттестат — это не только общая оценка школьных успехов, но и путёвка во взрослую жизнь.
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Поздравляем выпускников Новоаннинского ЦПД с получением аттестатов об окончании 9 классов. Аттестат — это не только общая оценка школьных успехов, но и путёвка во взрослую жизнь.