Рэшфорд о победе над «Бетисом» после 0:7 с «Ливерпулем»: «Важно выиграть после поражения. Не надо придавать много значения той игре, она прошла»

Маркус Рэшфорд остался доволен победой над «Бетисом» (4:1) в Лиге Европы. – Всегда важно выиграть следующий матч после поражения – это единственный способ отмотать назад и продолжить в том же ключе, что и до той игры [с «Ливерпулем»].
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