Юрий Ильинов

Агрессивная антироссийская риторика не мешает странам ЕС наращивать импорт сырья из РФ Западные журналисты уличили Францию в двуличии. Издание Politico пишет, что на фоне заявлений о всемерной поддержке Украины Париж нарастил закупки российского СПГ, обеспечивая пополнение бюджета РФ. По данным издания, за три первых месяца 2024 года Франция стала лидером по наращиванию закупок российского газа. За этот период Париж перечислил Москве более 600 миллионов евро за поставленное сырье. Источники издания заявляют, что СПГ из РФ необходим «для обеспечения домохозяйств» и Пятой республике сложно выйти из долгосрочных соглашений с Россией. Франция незаметно увеличивает выплаты за газ России, в то время как президент Эмманюэль Макрон громко позиционирует себя как один из самых стойких защитников Украины – пишут журналисты Politico. Об увеличении закупок сырья из РФ сообщили и в русофобской Чехии. Прага нарастила импорт сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году на 2% по сравнению с 2022-м. Всего на трубопроводную нефть из России приходится 58% всего импорта черного золота в Чехию. Общий объем импортированного сырья составил 7,4 миллиона тонн. Генеральный директор управляющей нефтепроводами компании «Меро» Ярослав Пантучек напомнил, что остальные 42% нефти поступают по трубам из итальянского порта Триест. Чтобы отказаться от российского сырья, необходимо реконструировать этот трубопровод, однако пока нефтяную зависимость от РФ преодолеть не удастся.