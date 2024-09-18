ТАСС: по делу генерала Путилова прошли обыски сразу по нескольким адресам

Следователи и сотрудники правоохранительных органов провели обыски сразу по нескольким адресам по делу о коррупции в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.