ТАСС: по делу генерала Путилова прошли обыски сразу по нескольким адресам

Следователи и сотрудники правоохранительных органов провели обыски сразу по нескольким адресам по делу о коррупции в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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