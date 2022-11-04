Президент Греции Сакелларопулу после переговоров с Зеленским заявила, что Афины никогда не признают вхождение новых регионов в РФ

Греческий президент Катерина Сакелларопулу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сделала заявление о том, что Афины никогда не признают присоединение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.
Греческий президент Катерина Сакелларопулу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сделала заявление о том, что Афины никогда не признают присоединение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.
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