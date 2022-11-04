Аргументы недели

98 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Байден, как российские олигархи и вороватые чиновники "перекачал" деньги "куда надо", но по сравнению с ними, куда ме...Конгрессвумен Мар...
  • Иван Петров
    После решения всех задач, поставленных Верховным ГлавнокомандующимВласти Турции выс...
  • Иван Петров
    США станут стороной конфликта.... пролив имени Сталина.Экс-советник глав...

Президент Греции Сакелларопулу после переговоров с Зеленским заявила, что Афины никогда не признают вхождение новых регионов в РФ

Президент Греции Сакелларопулу после переговоров с Зеленским заявила, что Афины никогда не признают вхождение новых регионов в РФ

Греческий президент Катерина Сакелларопулу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сделала заявление о том, что Афины никогда не признают присоединение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх