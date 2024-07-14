Как преодолеть эффект плато, если вес встал при похудении

Похудение — это процесс, полный перемен и вызовов. В начале, когда мы только начинаем снижать вес, результаты кажутся впечатляющими: цифры на весах стремительно падают, а мы с удовлетворением отмечаем успехи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии