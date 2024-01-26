Lu Mo

Ага, не надо из реальных военных действий делать шоу и показывать по ТВ всё что надо и не надо. Как раз накануне по ТВ показывали как операторов обучают. Зачем информировать врага? Больше поговорить не о чем? Совсем берега потряли. Болтун - находка для шпиона. Забыли? Кто контролирует распространение информации подобного рода? Про транспортный самолет тоже все знали и сразу получили "привет" от врага. Что же вы делаете? Заигрались.