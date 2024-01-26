Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Сколько же в Европе дураков!Почти две трети ж...
  • Александр Ляшенко
    Кто продал координаты врагу? Ищите крота.Спецназ у Клещеев...
  • Светлейший
    Вот так бы и старику бидону азотную маску на хрюкальник и подождать с полчасика, пока дед-седуксен не перестанет ножк...В США впервые каз...

«Оператор FPV-дрона — особая боевая единица»: по следам трагедии под Иловайском

«Оператор FPV-дрона — особая боевая единица»: по следам трагедии под Иловайском

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал вчерашнюю трагедию — прицельный удар ВСУ по полигону под Иловайском в ДНР, где готовили операторов FPV-дронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lu Mo
Ага, не надо из реальных военных действий делать шоу и показывать по ТВ всё что надо и не надо. Как раз накануне по ТВ показывали как операторов обучают. Зачем информировать врага? Больше поговорить не о чем? Совсем берега потряли. Болтун - находка для шпиона. Забыли? Кто контролирует распространение информации подобного рода? Про транспортный самолет тоже все знали и сразу получили &quot;привет&quot; от врага. Что же вы делаете? Заигрались.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх