НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

На калужской трассе сбили насмерть пешехода

На калужской трассе сбили насмерть пешехода

Накануне, 27 сентября, в 19:45 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, у моста через реку Гнезда возле Ферзикова произошло ДТПНакануне, 27 сентября, в 19:45 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, у моста через реку Гнезда возле Ферзикова произошло ДТП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх