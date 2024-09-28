На калужской трассе сбили насмерть пешехода

Накануне, 27 сентября, в 19:45 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, у моста через реку Гнезда возле Ферзикова произошло ДТПНакануне, 27 сентября, в 19:45 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, у моста через реку Гнезда возле Ферзикова произошло ДТП.
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