На калужской трассе сбили насмерть пешехода

Накануне, 27 сентября, в 19:45 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, у моста через реку Гнезда возле Ферзикова произошло ДТПНакануне, 27 сентября, в 19:45 на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, у моста через реку Гнезда возле Ферзикова произошло ДТП.