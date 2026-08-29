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Спорт Уик-Энд

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Аршавин назвал футболиста, благодаря которому «Зенит» стал чемпионом РПЛ в 2026 году

Аршавин назвал футболиста, благодаря которому «Зенит» стал чемпионом РПЛ в 2026 году

Бронзовый призёр Евро-2008 Андрей Аршавин поделился мнением об игре Александра Соболева. «Удивлён ли я прогрессу Соболева, которого ранее критиковал? В текущем году он выглядит здорово.

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