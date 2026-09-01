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Политолог Безпалько: работа Федорова в МО Италии стала компромиссом для Зеленского

Политолог Безпалько: работа Федорова в МО Италии стала компромиссом для Зеленского

Назначение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова на новую должность советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям стала компромиссным вариантом в рамках его конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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