Политолог Безпалько: работа Федорова в МО Италии стала компромиссом для Зеленского

Назначение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова на новую должность советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям стала компромиссным вариантом в рамках его конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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