Путин отказался прогнозировать завершение СВО на Украине

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС заявил, что лучше не давать прогнозов по срокам завершения Специальной военной операции на Украине.
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