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Будущее миграции в России: востребованные профессии, зарплаты и региональные приоритеты

Будущее миграции в России: востребованные профессии, зарплаты и региональные приоритеты

Будущее миграции в России: востребованные профессии, зарплаты и региональные приоритеты Ольга ВайленкоВ 2025 году Россия ожидает притока более 234 тысяч иностранных специалистов, которые прибудут в страну по визам.

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