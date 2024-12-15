Будущее миграции в России: востребованные профессии, зарплаты и региональные приоритеты Ольга ВайленкоВ 2025 году Россия ожидает притока более 234 тысяч иностранных специалистов, которые прибудут в страну по визам.
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