Meghan Trainor plays Madonna in new 'Drunk History'

Comedy Central announced new "Drunk History" content Tuesday. New shorts, including Meghan Trainor as Madonna, premiere on YouTube on Sept.
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