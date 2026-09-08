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Meghan Trainor plays Madonna in new 'Drunk History'

Comedy Central announced new "Drunk History" content Tuesday. New shorts, including Meghan Trainor as Madonna, premiere on YouTube on Sept.

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