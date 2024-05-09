Шойгу поздравил россиян с Днём Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил граждан с Днём Победы. «Поздравляю вас с общенародным праздником — Днём Победы! Прошло уже много лет, но не тускнеет память о беспримерном героизме фронтовиков и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла, узников фашистских лагерей», — сказал он.
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