Стала известна музыка к программам Матвея Ветлугина на новый сезон

Стала известна музыка к программам российского фигуриста Матвея Ветлугина на новый сезон. В короткой он будет выступать под «Последнее танго в Париже» в исполнении Мартина Стива и Хенрика Ларса Викстрема, а также под «Либертанго» Астора Пьяццоллы.
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