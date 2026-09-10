Стала известна музыка к программам Матвея Ветлугина на новый сезон

Стала известна музыка к программам российского фигуриста Матвея Ветлугина на новый сезон. В короткой он будет выступать под «Последнее танго в Париже» в исполнении Мартина Стива и Хенрика Ларса Викстрема, а также под «Либертанго» Астора Пьяццоллы.