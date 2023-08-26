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Визенсартер о победе на летнем ЧМ: «Всегда думала, что суперспринт мне не очень подходит. Теперь этот формат нравится мне чуть больше»

Соревнования проходят в словацком Брезно-Осрблье. Мужской и женский суперспринты завершились накануне.

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